بالفيديو.. أحذية إسرائيلية مكتوب عليها لا اله إلا الله تباع في الاسواق

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- RT

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أظهر مقطع فيديو عرضته شبكة "روسيا اليوم"، قيام شاب عربي بإحراق أحذية كتب عليها "لا إله إلا الله"، وتباع في أحد المتاجر الإسرائيلية.

وأظهر مقطع الفيديو، الشاب وهو يتناول حذاءً كتب عليه "لا إله إلا الله"، من أحد المحلات التجارية الإسرائيلية ويقوم بإضرام النار فيه.

ويقول فلسطينيون إن محلات يمتلكها مستوطنون إسرائيليون تبيع هذه الأحذية.

وطالب عضو الكنيست منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)، الحكومة الإسرائيلية بالتحرك الفوري لوقف إهانة شعار التوحيد على الأحذية التي تباع بالمتاجر الإسرائيلية.

وأكد أن "استيراد هذه الأحذية، وتوزيعها وبيعها في الكثير من الحوانيت والمحال التجارية يعتبر مسًّا بالغًا بعقيدة وبمشاعر جميع المسلمين في هذه البلاد وفي المملكة العربية السعودية التي كتب رمز دولتها على الأحذية، وتمس كذلك بمشاعر جميع المسلمين في كل أنحاء العالم، ومن الصعب إقناع أي أحد أن هذا العمل تم بنية بريئة"، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية (مستقلة).

وطالب وزير المواصلات في إسرائيل، المسؤول عن سلطة المعابر والموانئ، ووزير المالية المسؤول عن سلطة الضرائب، ووزير الأمن الداخلي، ورئيس الغرف التجارية ولمدير سلطة المعابر والموانئ، بالعمل فورا على إيقاف استيراد وتسويق وبيع الأحذية، والعمل على جمع ما تم توزيعه وحرقه.

وأضاف أنه في هذه الأثناء تقوم جهات وشخصيات إسلامية مستقلة وشباب مسلمون في البلاد بالوصول إلى العديد من هذه الحوانيت الإسرائيلية التي تبيع الأحذية، ويقومون بأخذها وحرقها.

ولفت إلى أنه "إذا لم تقم الجهات المسؤولة في إسرائيل بالعمل فورا على منع استيراد هذه الأحذية، وعلى جمع ما تم تسويقه وتسليمها لجهات إسلامية معتمدة من أجل حرقها، فإنه ستكون لذلك أبعاد خطيرة وحالة من الغليان والغضب الشديدين لدى المسلمين في هذه البلاد وفي كل العالم".