عرض جوازات سفر كويتية للبيع .. يعقبها استنفار أمني واسع

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 701

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب مجهول الهوية وهو يعرض جنسيات وجوازات كويتية وشهادات ميلاد مزورة للبيع بـ 100دينار.

بدورها تحركت الأجهزة الأمنية الكويتية على خلفية مقطع الفيديو بغية الإطاحة بصاحبه ومعرفة تفاصيل أدق.

ونشرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية إيضاحا جاء فيه أن المشتبه به "مواطن كويتي يعاني من إعاقة ذهنية ولديه تقرير ومستندات طبية خاصة تم تسليمها من ذويه إلى الجهات المختصة".

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ايضاحا لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص مجهول يعرض جناسي وجوازات كويتية وشهادات ميلاد مزورة للبيع ب١٠٠دينار.