بتدخل الملك سلمان .. تفاصيل إطلاق سراح سعودي ظل 23 عاما في السجون العراقية والأمريكية فمن هو ؟

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الجمعة، انه تم اطلاق سراح أقدم سجين سعودي في العراق.

ونقلت الوسائل عن مصادر مطلعة ان “السلطات العراقية اطلقت سراح السجين ناصر مشهور الرويلي، الذي كان معتقلًا في سجون العراق لمدة 23 عامًا”.

كما نقلت عن شقيق المعتقل السابق، نويصر مشهور الرويلي، وصول شقيقه إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل ساعات، بعد تلقي الأسرة اتصالًا من سفير الرياض في العراق عبدالعزيز الشمري.

وقال نويصر، إنه ”بتوفيق من الله عز وجل، ثم بجهود الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تم إطلاق سراح شقيقي ناصر من السجون العراقية ووصوله الأراضي السعودية“.

وكان المعتقل ناصر الرويلي، قد دخل العراق عام 1995 لزيارة بعض أقاربه، فتم إلقاء القبض عليه في ”قضية كيدية“ أُودع بسببها السجن، وفقًا لما أكده رئيس لجنة المعتقلين السعوديين بالعراق، ثامر البليهد.

ووفقا للمصادر فقد حصل الرويلي على عفو رئاسي عام 2003، وبعد الإفراج عنه كان في طريق عودته للسعودية بعد سجن ثماني سنوات، عندما تعرض لاعتقال من قبل السلطات العراقية بتهمة أنه “ارهابي”.

ومكث المعتقل الرويلي أولًا في السجون الأميركية حتى خروجها من العراق، ثم تعرض للتعذيب داخل سجن أبو غريب، حسب المصادر.