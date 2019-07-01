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بعد إهداره لركلة جزاء... مهاجم الجزائر: بكيت خوفا من تكرار هذا الأمر

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات
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كشف بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر عن سبب بكائه الشديد خلال مواجهة كوت ديفوار، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية.

وقال بونجاح: "بكائي بفعل الحماس الشديد، فالجماهير حركت قلبي، وإن شاء الله سأعوض في قبل النهائي وأبذل أقصى ما لدي لإسعاد جماهيرنا".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "شعرت بخوف شديد، لأنه إذا خسرنا سأتحمل المسؤولية لإهداري ركلة جزاء. الركلة كانت ستجعلنا نلعب المباراة بأعصاب هادئة".

وأشار المهاجم الدولي "ما أقلقني أمر وارد، هذه كرة القدم، لقد أهدر حكيم زياش ركلة جزاء تسببت في خروج منتخب المغرب، بينما حققنا الفوز بفضل الفريق وأشكر الجماهير التي ساندتنا أثناء وبعد المباراة".

وأتم بغداد بونجاح "لقد أهدرنا عدة فرص أمام مرمى كوت ديفوار كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا، لقد صعبنا اللقاء على أنفسنا".

وتعادل منتخبا الجزائر وكوت ديفوار بنتيجة 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم ثعالب الصحراء الفوز لصالحهم بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح ليتأهلوا لمواجهة نيجيريا في الدور قبل النهائي.

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