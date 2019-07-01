بعد ظهورهما معا.. هل يتزامل نيمار مع رونالدو في يوفنتوس؟

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أثار تواجد نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل، "نيمار دا سيلفا"، الكثير من الجدل بتواجده رفقة هداف نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، "كريستيانو رونالدو"، بمدينة تورينو الإيطالية، في ظل الأنباء التي تتحدث عن رحيله عن قلعة "حديقة الأمراء".
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "نيمار" غادر إلى تورينو، من أجل تصوير إعلان مع نجم ريال مدريد السابق.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين لديهما عقد رعاية، مع نفس شركة الملابس الرياضية، لكن لم يتأكد حتى الآن ارتباط الإعلان بهذا الأمر.
ويحيط الغموض بمستقبل "نيمار" مع باريس سان جيرمان، لا سيما أن اللاعب يسعى للعودة إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.