رغم خروج مصر.. الهتافات لأبوتريكة مستمرة

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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لم تقف الهتافات المؤيدة للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق "محمد أبو تريكة" عند المصريين فقط، فقد أطلقت الجماهير الجزائرية هتافات مؤيدة للنجم المصري، خلال مباراة منتخب الجزائر مع نظيره ساحل العاج، في ربع نهائي أمم أفريقيا، الخميس.

وعند الدقيقة 22 من الشوط الأول في إشارة منهم إلى الرقم الذي كان يرتديه اللاعب على قميص المنتخب المصري ونادي الأهلي، ردد المشجعون هتافات لأبو تريكة: "الله أكبر، أبو تريكة، الله أكبر، أبو تريكة".

وتعرض "أبوتريكة" مؤخراً لهجوم شرس بألفاظ نابية من بعض الإعلاميين المصريين بسبب قيامه بنعي الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وتردد الهتاف باسم "أبوتريكة" عند الدقيقة 22 من مباريات مصر مع زيمبابوي، السنغال مع تنزانيا، المغرب مع ناميبيا، الجزائر مع كينيا وتونس مع أنغولا.

وأعرب الكثير من الناشطين عن مساندتهم للهتاف باسم نجم الكرة المصرية السابق، وعدد البعض خصاله، وامتدحوا وطنيته وحبه لبلاده في حين وصفه منتقدوه بأنه يتظاهر بالوطنية.

ودعا ناشطون إلى عدم تحميل هتاف المشجعين باسم "أبوتريكة" أي صبغة سياسية، والتعامل مع مثل هذه الظاهرة دون تشنج، وذلك لما يحظى به هذا النجم الكروي المصري السابق من احترام وتقدير من الكثيرين من المشجعين.

ويعد "أبوتريكة" من أساطير كرة القدم المصرية والعربية، وسبق له التتويج بكأس أمم أفريقيا مع “الفراعنة” في مناسبتين (2006 و2008).