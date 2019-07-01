فيصل القاسم يفجر مفاجئة غريبة بخصوص علاقة السعوديين بتركيا ..

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كشف الإعلامي فيصل القاسم، المذيع بفضائية "الجزيرة" عن موقف يظهر تناقض السعوديين، فعلى الرغم من دعواتهم إلى مقاطعة تركيا لكنهم في الواقع يتصدرون قوائم المسافرين اليها.
ونقل القاسم عبر حسابه على موقع "تويتر" عن وكالة الصحافة الفرنسية: "السعوديون يعشقون الذهاب إلى المطاعم التركية، لكن عندما ينتهون من تناول الطعام، يتسابقون ليكتبوا على تويتر: لا تذهبوا إلى تركيا".
ويتصدر السعوديون، قائمة السياح العرب الذين يزورون تركيا، ويقارب عددهم نصف مليون سائح سنويًا.
وزادت الدعوات لمقاطعة السياحة إلى تركيا في السعودية بشكل لافت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في أكتوبر الماضي.
وأطلق سعوديون حملة لمقاطعة الرحلات السياحة إلى تركيا على خلفية اتهام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتورط فغيب مقتل خاشقجي، الذي كان من أشد معارضيه.