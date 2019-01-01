ماذا حدث لـ تويتر؟

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تعرضت خدمة تويتر خلال الساعات الماضية لانقطاع كبير أوقفها عن العمل بشكل طبيعي تزامنًا مع عطل واسع النطاق في تطبيقها المحمول في مختلف أنحاء العالم.

وتشير الصفحة الرئيسية لموقع تويتر إلى عبارة "هناك شيء ما غير صحيح، ونشكرك على الملاحظة، ونعمل على إصلاح المشكلة وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريبًا".

ويظهر موقع Down Detector – المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع الإلكترونية بناءًا على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم – مواجهة خدمة تويتر مشاكل منذ الساعة 9:46 مساءً الخميس بتوقيت مكة المكرمة.

وتتعلق معظم المشاكل المبلغ عنها بحسب موقع Down Detector بموقع الويب، وتطبيق الخدمة المحمولة على أجهزة آيفون وآيباد وأندرويد.

وتشير صفحة الحالة الخاصة بموقع تويتر إلى خروج الخدمة عن العمل، ووجود مشكلة في الوصول إلى الخدمة.

وقالت الشركة: نحن نحقق حاليًا في المشكلات التي يواجهها الأشخاص بشأن مسألة الوصول إلى تويتر، وسنبقيك على اطلاع دائم على ما يحدث.

ويؤثر الانقطاع على مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كما أنه طال منطقة الشرق الأوسط، مما يجعل الآلاف غير قادرين على الوصول إلى الموقع.