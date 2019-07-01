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فنان اماراتي شهير يصاب بجلطة دماغية وينقل للمستشفى

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب
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تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان الإماراتي عبدالله بوعابد وهو في إحدى المستشفيات، بعد إصابته بجلطة دماغية.

وظهر الفنان ”بوعابد“ في مقطع فيديو نشره، قال فيه إنه ”تعرض لجلطة بسيطة، وإنه أصبح في حال أفضل الآن“.

وشارك عدد من فناني الإمارات والخليج، عبر حساباتهم، مقطع الفيديو الذي بثه الفنان عبدالله، داعين له بالشفاء العاجل.

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