تعرف على أهم 4 ميزات في الإصدار التجريبي الخامس لنظام Android Q

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أطلقت شركة جوجل النسخة التجريبية الخامسة من الإصدار العاشر لنظام التشغيل أندرويد، والتي تحمل اسم Android Q Beta 5، وقد تضمنت بعض التغييرات التي تهم المستخدم أبرزها تحديثات التنقل بالإيماءات.

وكالعادة طرحت جوجل الإصدار التجريبي من نظام Android Q لهواتفها بكسل Pixel، ولكن هذه المرة طرحته لهواتف تابعة لجهات أخرى، بما يصل إلى 23 هاتفًا من 13 علامة تجارية.



من المتوقع أن يُطلق الإصدار النهائي من النظام هذا الخريف، مع العديد من التحسينات والميزات أبرزها: تغييرات كبيرة في واجهة المستخدم، والوضع المظلم، وتحسين التنقل عبر الإيماءات بالإضافة إلى التركيز على الأمن، والخصوصية، والرفاهية الرقمية.

فيما يلي أهم 4 ميزات في الإصدار التجريبي الخامس لنظام Android Q:



1- تحسين التنقل بالإيماءات:



أجرت جوجل بعض التحسينات على التنقل عبر الإيماءات في نظام Android Q، حيث أصبحت تتيح للتطبيقات استخدام كل الشاشة للمحتوى مع تقليل التنقل، وهو أمر مهم بشكل خاص للهواتف التي تدعم الشاشات من الحافة إلى الحافة. وقد أكدت جوجل أنها أجرت هذه التحسينات بناءً على تعليقات المستخدمين في النسخ التجريبية السابقة.

2- طريقة جديدة لاستدعاء مساعد جوجل:



نظرًا لتعارض الطريقة الجديدة للتنقل عبر الإيماءات مع الطريقة القديمة لتشغيل مساعد جوجل – عن طريق الضغط مطولًا على زر الرئيسية – تقدم جوجل في النسخة التجريبية الخامسة من Android Q؛ طريقة جديدة لاستدعاء مساعد جوجل، وذلك عن طريق التمرير من الزاوية السفلية اليسرى أو اليمنى من الشاشة.

كما أضافت جوجل علامات بيضاء في الزاويا السفلية من الشاشة كمؤشر بصري لتوجيه المستخدمين إلى المكان المخصص للتمرير السريع.

3- تحسينات في أدراج التنقل في التطبيقات:



تضمنت هذه النسخة التجريبية أيضًا بعض التعديلات على الطريقة التي يمكن من خلالها الوصول إلى أدراج التنقل في التطبيقات، للتأكد من عدم تعارضها مع التمرير السريع للرجوع إلى الخلف في نظام التنقل بالإيماءات.

4- تحسين آلية عمل الإشعارات:



تقوم جوجل كل عام بتحسين كيفية عمل الإشعارات على نظام أندرويد، وقد كشفت إصدارات Android Q التجريبية المبكرة أنه لا يمكنك التمرير في كلا الاتجاهين لرفض إشعار بعد الآن. بدلاً من ذلك؛ سيكون أحد الاتجاهات مخصصًا لتجاهل الاشعارات، بينما سيكشف الاتجاه الآخر عن خيارات مثل: تغيير الإعدادات.

كما أصبحت الإشعارات في نظام Android Q تعتمد على ميزة التعلم الآلي لتمكين ميزة الرد الذكي التلقائي، حيث توصي بالردود بناءً على سياق الرسالة التي تلقيتها. لذلك إذا أرسل إليك شخص ما رسالة نصية حول تنقل أو عنوان ما، سيقدم لك النظام إجراءات مقترحة مثل: فتح خرائط جوجل.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان لديك هاتف مسجل بالفعل في برنامج النسخ التجريبية من نظام أندرويد Android Q Beta Program، فيجب أن تتلقى تحديثًا مباشرًا لتنزيل وتثبيت النسخة التجريبية الخامسة.

ولكن لا نوصي بتثبيت النسخة التجريبية من نظام Android Q على هاتفك الأساسي، نظرًا لأن النظام لا يزال في المرحلة التجريبية، ومن المحتمل أن تصادف بعض المشكلات، التي ما تزال جوجل تعمل على حلها، لذلك إذا لم يكن لديك هاتف قديم متوافق مع برنامج النسخ التجريبية، فمن الأفضل الانتظار حتى وقت إطلاق الإصدار النهائي، حيث تحذر جوجل المستخدمين من حدوث مشاكل في بعض الوظائف الأساسية أثناء استخدام النسخ التجريبية، مثل: عدم التمكن من إجراء واستقبال المكالمات، أو عدم عمل بعض التطبيقات بشكل صحيح.