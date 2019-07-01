أول إجراء عسكري للسعودية بعد انسحاب الإمارات من اليمن

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اتخذت القوات السعودية المنتشرة في اليمن إجراءات لتأمين ميناءين استراتيجيين باليمن في البحر الأحمر، بعد خفض الإماراتعدد عسكرييها هناك"حسب وكالة رويترز".

وقال قياديان عسكريان يمنيان ومسؤولان بالحكومة اليمنية لـ "رويترز"، إن ضباطا سعوديين تسلموا قيادة القواعد العسكرية في ميناءي المخا والخوخة، وكانت القوات الإماراتية تستخدمهما لدعم الحملة العسكرية، التي كانت تستهدف السيطرة على الحديدة القريبة ولمراقبة الساحل.

كما أرسلت الرياض، حسب مصادر الوكالة، عددا لم يتم تحديده من القوات إلى مدينة عدن الساحلية وجزيرة بريم الصغيرة البركانية في مضيق باب المندب، وهو ممر استراتيجي للملاحة يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشارت "رويترز" إلى أنه لم يرد أي من المتحدثين باسم التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أو باسم الحكومة الإماراتية، على طلبات للتعليق على هذه الأنباء.

وليس من المتوقع، بحسب الوكالة، أن تؤدي تلك التغييرات في قيادة القواعد العسكرية إلى تغير يذكر في مسار الحرب ولا في اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، والذي أبرم بدعم من الأمم المتحدة العام الماضي في السويد بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

لكن تقرير الوكالة توقع مع ذلك أن توسيع نطاق الوجود السعودي على الأرض، من شأنه أن يكثف من الانتقادات الدولية لدور المملكة في الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وقتلت، حسب معطيات الأمم المتحدة، آلاف المدنيين جراء ضربات جوية.

وسبق أن خفضت الإمارات، ثاني أكبر قوة في التحالف، عدد وحداتها في بعض مناطق اليمن، حيث أنشأت قواعد عسكرية كبيرة خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، والتي تعتبر على نطاق واسع حربا تجري بالوكالة بين السعودية وإيران.