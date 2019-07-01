قرار جمهوري يقضي باستحداث منصب عسكري حساس ورفيع وتعيين مسئوليه

الخميس 11 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مارب برس - مأرب

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صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (89 ) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ اللواء صغير حمود عزيز قائداً للعمليات المشتركة للقوات المسلحة.

وقضت المادة الثانية بتعيين الأخ العميد ركن محسن محمد الداعري مساعداً لقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة.

يشار الى ان منصب قائد العمليات المشتركة ليس ضمن هيكلة الجيش الوطني .ولكنه منصب جديد استحدث ،وربما يلعب دورا محوريا في توحيد العمليات العسكرية في الشمال والجنوب ، كما انه منصب حساس سيسحب بعض الصلاحيا على قادة المناطق العسكرية .

كما تتوقع ايضا بعض القيادات العسكرية ان يؤثر المنصب المستحدث حتى على صلاحيات وزير الدفاع.

وقضت المادة الثالثة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.