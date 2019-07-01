مقربون من حزب الله ... أبوظبي أبلغت طهران مغادرتها لليمن ووفد إماراتي رفيع حمل إلى طهران 3 بنود

الخميس 11 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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زعمت صحيفة الاخبار اللبنانية "مقربة من حزب الله" أن وفدا إماراتيا زار إيران قبل أسابيع على الرغم من تصاعد التوتر بين طهران وأبو ظبي , ومن أهم ما طرحه الوفد الاماراتي على طهران هو استعداد ابوظبي مغادرتها من اليمن.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر دبلوماسية لم تكشف هويتها القول إن وفدا إماراتيا رفيعا زار طهران بعد حادثة تفجير سفن تجارية وناقلات نفط قبالة إمارة رأس الخيمة، وجهت الاتهامات فيها لإيران.

وذكرت المصادر بحسب الصحيفة أن الوفد الإماراتي حمل ثلاثة بنود تتضمن "إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وتأمين حماية مشتركة من البلدين للممرات البحرية لتأمين تدفق النفط من كل الدول المطلّة على الخليج، واستعدادا لمغادرة اليمن".

وقالت الصحيفة إن الرد الإيراني كان: "لا شيء لدينا نتفاوض حوله معكم بعدما تخطّيتم الخطوط الحمر".

وأشارت إلى أن الإمارات لما طلبوا وساطة روسية مع إيران بهذا الخصوص خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى موسكو إلا أن "الجواب كان واحداً: لا شيء لدينا لنفاوض حوله".

ولفتت المصادر إلى أن "شبه الانسحاب الإماراتي من اليمن الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي هو عمليا واستراتيجيا قرار بالانسحاب يجري تظهيره كخروج ملطّف حتى لا تكون له تبعات الهزيمة".