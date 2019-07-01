آخر الاخبار

مقربون من حزب الله ... أبوظبي أبلغت طهران مغادرتها لليمن ووفد إماراتي رفيع حمل إلى طهران 3 بنود اللواء سلطان العرادة يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان انتصارات كبيرة للشرعية وسط اليمن وجبهة قتال تشتعل مجددا جدل في مصر حول فضيحة اعتذار لاعبي المنتخب في إعلان (شاهد) رؤية روسية خطيرة : الامارات أحد أهداف إيران الرئيسية عسكريا .. وهذه خفايا انسحاب ابوظبي من اليمن وول ستريت جورنال: إخراج إيران من سوريا لم يعد سهلاً وزير سعودي: السينما شيء ممتع ويجب على شعبنا الاستمتاع به جهات في ”الشرعية“ تعرقل علاج جرحى الجيش الوطني واللجنة الطبية تكاشف الجميع وتناشد ”هادي“ ونائبه للتدخل قرار سعودي مرتقب ومفاجئ لنساء المملكة بعد التشاور مع هادي : معاقبة أول وزير في حكومة الشرعية - من هو ولماذا ؟

سبأفون .. أصالة وتواصل

مقربون من حزب الله ... أبوظبي أبلغت طهران مغادرتها لليمن ووفد إماراتي رفيع حمل إلى طهران 3 بنود

الخميس 11 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 523

 

زعمت صحيفة الاخبار اللبنانية "مقربة من حزب الله" أن وفدا إماراتيا زار إيران قبل أسابيع على الرغم من تصاعد التوتر بين طهران وأبو ظبي , ومن أهم ما طرحه الوفد الاماراتي على طهران هو استعداد ابوظبي مغادرتها من اليمن.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر دبلوماسية لم تكشف هويتها القول إن وفدا إماراتيا رفيعا زار طهران بعد حادثة تفجير سفن تجارية وناقلات نفط قبالة إمارة رأس الخيمة، وجهت الاتهامات فيها لإيران.

وذكرت المصادر بحسب الصحيفة أن الوفد الإماراتي حمل ثلاثة بنود تتضمن "إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وتأمين حماية مشتركة من البلدين للممرات البحرية لتأمين تدفق النفط من كل الدول المطلّة على الخليج، واستعدادا لمغادرة اليمن".

وقالت الصحيفة إن الرد الإيراني كان: "لا شيء لدينا نتفاوض حوله معكم بعدما تخطّيتم الخطوط الحمر".

وأشارت إلى أن الإمارات لما طلبوا وساطة روسية مع إيران بهذا الخصوص خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى موسكو إلا أن "الجواب كان واحداً: لا شيء لدينا لنفاوض حوله".

ولفتت المصادر إلى أن "شبه الانسحاب الإماراتي من اليمن الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي هو عمليا واستراتيجيا قرار بالانسحاب يجري تظهيره كخروج ملطّف حتى لا تكون له تبعات الهزيمة".

 
إقراء أيضاً
اللواء سلطان العرادة يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك
انتصارات كبيرة للشرعية وسط اليمن وجبهة قتال تشتعل مجددا
رؤية روسية خطيرة : الامارات أحد أهداف إيران الرئيسية عسكريا .. وهذه خفايا انسحاب
جهات في ”الشرعية“ تعرقل علاج جرحى الجيش الوطني واللجنة الطبية تكاشف الجميع وتناشد
بعد التشاور مع هادي : معاقبة أول وزير في حكومة الشرعية - من هو ولماذا ؟
التصريحات التي أطاحت باللواء خصروف من منصبه وأحيل بسببها للتحقيق - ماذا قال ؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس