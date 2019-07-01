انتصارات كبيرة للشرعية وسط اليمن وجبهة قتال تشتعل مجددا

الخميس 11 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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سقط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية بجبهة قانية محافظة البيضاء (وسط اليمن) بعد هجوم مباغت شنه الجيش الوطني اليوم الخميس.

وفي التفاصيل قال المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان وحدات من قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية نفذت، اليوم الخميس، هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

ونقل عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش الوطني نفّذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المليشيات الانقلابية في سلسلة جبال اليسبل بجبهة قانية، فجر اليوم.

وأكد المصدر أن الهجوم ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.