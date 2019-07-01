وزير سعودي: السينما شيء ممتع ويجب على شعبنا الاستمتاع به

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أكد الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، أول وزير للثقافة في المملكة العربية السعودية، أن الذهاب إلى دور العرض السينمائية شيء ممتع، ويجب أن يكون السعوديون قادرين على فعل ذلك.
قال الوزير السعودي في حوار خاص مع "سبوتنيك": يمثل الذهاب إلى السينما نشاطًا ترفيهيًا ممتعًا يجب على شعبنا الاستمتاع به، ونحن نعمل بجد لتحقيقه".
وأضاف الأمير "بالطبع، يجب أن يكون الناس قادرين على الاستمتاع بالأفلام السعودية الصنع، وكذلك أفلام هوليود وبوليوود وأماكن أخرى".
وأكد آل سعود أن "هناك العديد من المخرجين السعوديين الموهوبين"، وأضاف "أوصي أي شخص مهتم بالفيلم السعودي بإلقاء نظرة على أعمالهم".
وخلال مقابلة أجراها الوزير السعودي مع وكالة "سبوتنيك" أكد عزم بلاده، التي تتموضع على جزء كبير من شبه الجزيرة العربية، توسيع مساحة الحفريات واستقطاب المتخصصين الأجانب، بما في ذلك الخبراء الروس. بالإضافة إلى التعاون في مجال دور السينما والفن.
وقال إن "المملكة العربية السعودية هي أرض الكنوز الثقافية العظيمة، والمواقع التاريخية، والفنانين الموهوبين، والموسيقيين، ومجالات الإبداع المختلفة. نحن فخورون جدًا بميراثنا الثقافي، وكجزء من الرؤية الجديدة لثقافة بلدنا، ستحصل دفعة هائلة".
وأضاف آل سعود "لدينا وزارة جديدة قائمة، مع قيادة جديدة، وفريق جديد، ونحن ندفع السياسات والخطط إلى الأمام لوضع الفن والثقافة في صميم حياة الناس. وسبب قيامنا بذلك هو المساعدة في إثراء حياة جميع مواطنينا، وبناء جسور التفاهم بين الثقافات".