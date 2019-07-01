بعد التشاور مع هادي : معاقبة أول وزير في حكومة الشرعية - من هو ولماذا ؟

الخميس 11 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أوقف معين عبدالملك، وزيرا في حكومته، بسبب انقطاعه عن العمل منذ عدة شهور .

واوقف رئيس الوزراء معين عبدالملك وزير المياه والبيئه العزي هبة الله شريم بسبب انقطاعه عن العمل لفترة طويلة.

وفي رسالة بعثها رئيس الوزراء إلى شريم، أمس الأربعاء، أبلغه أنه تم إيقافه عن العمل بعد التشاور مع رئيس الجمهورية بسبب انقطاعه عن العمل وتغيبه عن اجتماعات مجلس الوزراء لمدة 8 أشهر ما أدى إلى تجميد عمل الوزارة تماماً، وعدم التزامه بضوابط الصفة الرسمية.

وكلف رئيس الوزراء وكيل الوزارة لقطاع المياه عمار ناصر العولقي القيام بمهام الوزير.

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها ايقاف وزير في حكومة معين.

ويتواجد معظم وزارء الحكومة الشرعية في الخارج ، فيما يواجه بعض المتواجدين في الداخل صعوبات عدة تحيل دون القيام بمهامهم.