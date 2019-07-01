اندلاع معارك هي الاعنف في جبهات الضالع وتفاصيل مواجهات من مسافة صفر

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قتل وجرح العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الإنقلابية في مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة خلال الساعات الماضية ، شهدتها جبهات محافظة الضالع، كان أعنفها في جبهة باب غلق شمال قعطبة.
وقال مصدر في الجيش الوطني أن معركة «غلق» وقعت وجهاً لوجه ومن مسافة الصفر ، لافتاً إلى أن أبطال اللواء 83 مدفعية واللواء الرابع إحتياط والحزام الأمني لقنوا الحوثيين هزائم موجعة.
وأكد المصدر سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير وجثثهم تملأ الأودية والشعاب، فيما استشهد 5 من افراد الجيش والمقاومة.
وفي جبهتي شخب وحجر، قالت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة، اندلعت منذ فجر اليوم واستمرت إلى ما قبل الظهيرة.
واشار المصدر إلى أن المواجهات التي امتدت من شخب حتى باجة غرباً تمكنت خلالها قوات اللواء 30 مدرع وألوية الصاعقة تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة وسقوط أكثر من 20 مسلحاً حوثياً بين قتيل وجريح وأسير.
وفي جبهة مريس شهد القطاع الشمالي الغربي اشتباكات ضارية استمرت لعدة ساعات متواصلة منيت خلالها المليشيات الحوثية بإنكسار مريع.
وقال مصدر ميداني في اللواء 83 مدفعية أن أبطال اللواء نفذوا عملية نوعية استهدفت مواقع الحوثيين في أطراف القهرة الشمالية وكبدوا المليشيات خسائر بشرية.
وتستميت مليشيا الحوثي في هجماتها المكثفة استعادة بعض المواقع التي خسرتها في معارك الأيام القليلة الماضية، وبخاصة تبة القراميد وحبيل الحجوف في جبهة باب غلق وذلك لحساسيتها وسيطرتها على مناطق مفتوحة حتى مركز الفاخر.