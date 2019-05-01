عاجل : هادي يوجه بإيقاف مسئول عسكري رفيع ويحيله للتحقيق ومصدر يكشف الاسباب

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قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع إن الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه اليوم بإيقاف اللواء محسن خصروف من عمله كمديراً لدائرة التوجيه المعنوي وإحالته للتحقيق نتيجة مخالفاته لضوابط المهنة وللوائح والقوانين العسكرية المنظمة.
وشدد المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) على ضرورة تحلي القيادات العسكرية بالمسؤولية الذاتية في هذا الظرف الحرج الذي تعيشه اليمن وأن يكونوا أكثر تقيداً باللوائح وأكثر انضباطاً ونزاهة وتميزاً وتركيزاً على القيام باختصاصاتهم.. مؤكدا أن القيادة السياسية والعسكرية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المخالفين بما من شأنه التأسيس لبناء جيش منضبط قوي صادق يدافع عن حرية اليمنيين وكرامتهم.
وعبر المصدر عن بالغ التقدير للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما قدموه من دعم مستمر للشرعية شمل مختلف المجالات وحقق انتصارات عظيمة في ربوع اليمن.. مؤكدا أن هذه الوقفة الأخوية الصادقة لن ينساها اليمنيون وستظل وسام شرف في تاريخ الأمة العربية في معركتها المصيرية ضد المشروع الإيراني الفارسي التخريبي.