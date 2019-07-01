الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية ومعدات حربية كبيرة بتجاه الحديدة

الخميس 11 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - عربي 21

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كشفت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، عن وصول تعزيزات عسكرية حوثية كبيرة إلى مدينة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت "ألوية العمالقة"، المنتشرة في الساحل الغربي للبلاد، في خبر على موقعها الرسمي، إن تعزيزات عسكرية ضخمة للحوثيين، وصلت فجر الخميس إلى مدينة الحديدة، تتضمن آليات عسكرية وعربات ومدرعات.

وأوضحت أن "المئات من المسلحين الحوثيين، يرتدون لباس الأمن المركزي (قوات أمنية رسمية) انتشروا في شوارع المدينة، وقاموا بنصب نقاط تفتيش".

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يتسن أخذ تعليق من قبل "الحوثيين" حول الأمر. وفي 14 مايو/ أيار الماضي، أعلن الحوثيون أنهم اختتموا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، وهي: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى.

لكن الحكومة اتهمت حينها الحوثيين، بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف "اتفاق السويد". وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق في السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة.

وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني 2019، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014