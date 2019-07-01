الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية ومعدات حربية كبيرة بتجاه الحديدة قصة شاب عاد للحياة بينما كانت تستعد عائلته لحرقه.. والدته رأت دمعة في عينه أثناء مراسم الدفن «الإمارات» تكشف حقيقة تعيين «طارق صالح» قائداً لجميع تشكيلاتها المسلحة بالساحل حقيقة تجميد البنك المركزي لصلاحيات محافظ «المهرة» مقتل قيادي بارز في «الحزام الأمني» برصاص «حوثية» مسؤول حكومي يكشف عن إجراء صارم ستتخذه «الشرعية» في حال لم يتدخل «غريفيث»لإيقاف أحكام الاعدام الوزير «عطية» يتحدث عن تسهيلات سعودية كبيرة لجميع الحجاج «اليمنيين» قرار ملكي عاجل من العاهل السعودي الغارديان: الإمارات ستسلم مواقعها باليمن لمرتزقة أجانب الكاف يعلن نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022
كشفت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، عن وصول تعزيزات عسكرية حوثية كبيرة إلى مدينة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت "ألوية العمالقة"، المنتشرة في الساحل الغربي للبلاد، في خبر على موقعها الرسمي، إن تعزيزات عسكرية ضخمة للحوثيين، وصلت فجر الخميس إلى مدينة الحديدة، تتضمن آليات عسكرية وعربات ومدرعات.
وأوضحت أن "المئات من المسلحين الحوثيين، يرتدون لباس الأمن المركزي (قوات أمنية رسمية) انتشروا في شوارع المدينة، وقاموا بنصب نقاط تفتيش".
ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يتسن أخذ تعليق من قبل "الحوثيين" حول الأمر. وفي 14 مايو/ أيار الماضي، أعلن الحوثيون أنهم اختتموا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، وهي: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى.
لكن الحكومة اتهمت حينها الحوثيين، بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف "اتفاق السويد". وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق في السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة.
وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني 2019، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014