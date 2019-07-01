قصة شاب عاد للحياة بينما كانت تستعد عائلته لحرقه.. والدته رأت دمعة في عينه أثناء مراسم الدفن «الإمارات» تكشف حقيقة تعيين «طارق صالح» قائداً لجميع تشكيلاتها المسلحة بالساحل حقيقة تجميد البنك المركزي لصلاحيات محافظ «المهرة» مقتل قيادي بارز في «الحزام الأمني» برصاص «حوثية» مسؤول حكومي يكشف عن إجراء صارم ستتخذه «الشرعية» في حال لم يتدخل «غريفيث»لإيقاف أحكام الاعدام الوزير «عطية» يتحدث عن تسهيلات سعودية كبيرة لجميع الحجاج «اليمنيين» قرار ملكي عاجل من العاهل السعودي الغارديان: الإمارات ستسلم مواقعها باليمن لمرتزقة أجانب الكاف يعلن نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 دولة عربية فيها 188 ألف مليونير
نفت دولة الإمارات اليوم الاربعاء تعيين «طارق صالح»نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، قائدا لجميع تشكيلاتها العسكرية المتواجدة في الساحل الغربي.
ونقل موقع “إرم نيوز“ عن المتحدث الرسمي باسم تلك القوات وضاح الدبيس قولة على إن جميع التشكيلات المسلحة بالساحل والمدعومة إماراتيا لا يوجد لها رئيس أو نائب أو أمين سر وما شابه ذلك، وهذا كله تحت قيادة وإشراف التحالف العربي، في إشارة الي دولة الأمارات التي انشئت تلك التشكيلات المسلحة المشاركة في القتال في الساحل الغربي.
وذكر الدبيس بأن دولة الإمارات بصدد دراسة دمج الإدارات ودمج الإمداد اللوجيستي وإمدادات التسليح، لتلك القوات .
وعن مهام مجلس القيادة المشتركة التي تم تشكيلها لتلك القوات تحدث الدبيس بأن المهام الرئيسية هي رسم الخطط والتوجيه بإشراف ومتابعة من دولة الإمارات، وهو بمثابة مجلس إداري متكامل“
وكانت التشكيلات المسلحة المشاركة في القتال في الساحل الغربي لليمن قد أعلنت، يوم أمس، عن تشكيل قيادة مشتركة لجميع الوحدات العسكرية والتي تضم قوات العميد طارق صالح وألوية العمالقة وألوية المقاومة التهامية.