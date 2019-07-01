«الإمارات» تكشف حقيقة تعيين «طارق صالح» قائداً لجميع تشكيلاتها المسلحة بالساحل

الخميس 11 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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نفت دولة الإمارات اليوم الاربعاء تعيين «طارق صالح»نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، قائدا لجميع تشكيلاتها العسكرية المتواجدة في الساحل الغربي.

ونقل موقع “إرم نيوز“ عن المتحدث الرسمي باسم تلك القوات وضاح الدبيس قولة على إن جميع التشكيلات المسلحة بالساحل والمدعومة إماراتيا لا يوجد لها رئيس أو نائب أو أمين سر وما شابه ذلك، وهذا كله تحت قيادة وإشراف التحالف العربي، في إشارة الي دولة الأمارات التي انشئت تلك التشكيلات المسلحة المشاركة في القتال في الساحل الغربي.

وذكر الدبيس بأن دولة الإمارات بصدد دراسة دمج الإدارات ودمج الإمداد اللوجيستي وإمدادات التسليح، لتلك القوات .

وعن مهام مجلس القيادة المشتركة التي تم تشكيلها لتلك القوات تحدث الدبيس بأن المهام الرئيسية هي رسم الخطط والتوجيه بإشراف ومتابعة من دولة الإمارات، وهو بمثابة مجلس إداري متكامل“

وكانت التشكيلات المسلحة المشاركة في القتال في الساحل الغربي لليمن قد أعلنت، يوم أمس، عن تشكيل قيادة مشتركة لجميع الوحدات العسكرية والتي تضم قوات العميد طارق صالح وألوية العمالقة وألوية المقاومة التهامية.