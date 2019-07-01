حقيقة تجميد البنك المركزي لصلاحيات محافظ «المهرة»

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، تجميد صلاحيات محافظ المهرة، راجح باكريت، بالصرف من حساب المحافظة لدى فرع البنك في الغيضة.

وعزى البنك سبب هذا التوقيف إلى ارتكاب محافظ المهرة، راجح باكريت، مخالفات للقانون المالي والجمركي والضريبي، ورفضه ربط فرع البنك بالمحافظة مع المقر الرئيسي للبنك في عدن.

ووفق الوثيقة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، فإن هذا الإجراء تم بطلب من نيابة الاموال العامة المختصة بقضايا الفساد".

وكانت مكافحة الفساد، قد وجهت مطلع الاسبوع الماضي، الحكومة باتخاذ الاجراءات الصارمة ضد محافظ المهرة، بعد رفضه ربط البنك بالغيضة بمقر البنك الرئيس في عدن.

يُشار إلى أن محافظ البنك حافظ معياد، كان قد هدد بالاستقالة في حال رفض محافظي مأرب، والمهرة، ربط فروع البنك في المحافظتين بمقر البنك الرئيسي في عدن، قبل أن يتراجع ويعلن عن صدور قرار محافظ مأرب، ربط البنك بالمحافظة مع البنك في عدن.