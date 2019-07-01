مقتل قيادي بارز في «الحزام الأمني» برصاص «حوثية»

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أفادت مصادر عسكرية اليوم الاربعاء بمقتل قيادي بارز في ما يسمى قوات الحزام الامني المدعومة إماراتيا برصاص مليشيات الحوثي الانقلابية .
وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»بأن القيادي في الحزام الامني زياد شايف الحريري قائد الكتيبة الأولى للحزام الامني في جبهة الضالع لقي مصرعه في مواجهات مع مليشيات الحوثي.