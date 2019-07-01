شركة سعودية ترسي عقودا بقيمة 18 مليار دولار

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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أعلنت "أرامكو" السعودية أنها أرست 34 عقدا بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.

وأضافت الشركة في بيان، أن أرامكو تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يوميا من الخام العربي و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا. وفقا لـ "رويترز".

وتابعت أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في الشركة تبلغ حاليا 12 مليون برميل يوميا.

وبلغت نسبة العقود التي فازت بها شركات محلية 50 بالمئة وشاركت في المنافسة على العقود أكثر من 90 شركة ومؤسسة.

ويهدف مشروع تنمية الحقول البحرية إلى زيادة طاقة إنتاج حقل المرجان بواقع 300 ألف برميل من النفط يوميا من الخام العربي المتوسط ومعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز وكذلك "رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الايثان" وفقا لبيان الشركة.

كما تهدف "أرامكو" لزيادة إنتاج الخام العربي الخفيف بواقع 250 ألف برميل يوميا من حقل البري البحري.