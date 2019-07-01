ايران تهدد برد عسكري مدمر

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، بأن رد القوات المسلحة الإيرانية على أي عدوان سيكون قاسيا ومدمرا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء باقري خلال زيارته التفقدية صباح اليوم الأربعاء لمنطقة تايباد الواقعة عند حدود البلاد الشمالية الشرقية، ولقائه حشدا من رجال الدين ووجهاء القبائل وحراس الحدود من الجيش والشرطة والحرس الثوري والتعبئة، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وقال اللواء باقري في تصريح مقتضب، إنه "بحضور جماهير الشعب وعلماء الدين الثوريين من أهل السنة والشيعة والقوات المسلحة في البلاد وامتلاك قادة شجعان وفطنين وقوات واعية وباسلة، سيتم إحباط أية مؤامرة من قبل الأعداء تستهدف الأمن المستديم في البلاد".

وتابع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "لا شك أن ردا قاسيا ومدمرا ينتظر من يريد المساس بأمن البلاد وحدودها".

بدوره قال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن بلاده تمتلك أحد أقوى جيوش العالم من حيث الكوادر القتالية والمعدات، وهو جاهز للتصدي لأي تهديد.

وذكرت وكالة "فارس" أن تصريح حيدري جاء خلال تفقده أحدث المنجزات العسكرية المعروضة في معسكر "الشهيد آبشناسان" حيث يوجد لواء التحرك الهجومي 41 ومجموعة الهندسة القتالية 43 في شمال غربي إيران.

وأضاف حيدري أن "القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفتخر بإرساء وصون الأمن الكامل في البلاد عبر الاعتماد على قدراتها والتحرك في مسار تنفيذ أوامر قائد الثورة".

وتابع: "إيران تمتلك أحد أقوى جيوش العالم من حيث المعدات والكوادر البشرية القتالية".

كما اعتبر سرعة التحرك من مميزات القوة البرية للجيش الإيراني، مضيفا: "من ضمن توجيهات سماحة قائد الثورة الارتقاء بقدرات التحرك والفاعلية للوحدات، حيث سعينا في هذا المجال عبر جهود الخبراء وجهاد الاكتفاء الذاتي وتعاون الصناعة الدفاعية في البلاد، من تحديث معداتنا وأسلحتنا، وبناء عليه يمكننا القول بثقة باننا سنتصدى لأي تهديد".