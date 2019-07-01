الاعلان عن تحالف عسكري دولي بقيادة أمريكا للتدخل في اليمن

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد: إن الولايات المتحدة أعدت خطة، سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي لحماية حركة الملاحة البحرية من أي اعتداءات محتملة قد تقوم بها إيران والمليشيات المتحالفة معها.



وقال دانفورد: "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب باليمن .



وأضاف في تصريحات تلفزيونية "ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة، وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".



وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الزوارق التي تستخدمها مليشيات الحوثي في هجماتها على السفن، حصلت عليها من إيران، مشددًا على أن التحالف "يعمل على استمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية".