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بالصور والفيديو - شاهد ماذا اكتشف الجيش اليمني في مزرعة هذا المواطن وعلى ماذا عثر

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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تمكنت الفرق الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة الاربعاء من انتزاع حقل ألغام كانت قد زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية بمزرعة مواطن في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري إن المواطنين أبلغوا الفريق الهندسي بوجود ألغام بإحدى المزارع بالقرب من قرية بني المش التابعة لعزلة بني حسن، وانتقل الفريق الهندسي إلى المكان المذكور على الفور .

وأضاف المصدر طبقا للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ، أن الفريق الهندسي اكتشف حقل الألغام، وتمكن من انتزاع 250 لغم أرضي مزودة بأشراك خادعة.. مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تواصل مسح المنطقة ومزارع المواطنين وتطهيرها من الألغام الحوثية حرصاً على حياة السكان.

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وخلال الشهرين الماضيين- انتزعت الفرق الهندسية وأتلفت خمسة آلاف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال والأهداف، كانت قد زرعتها مليشيا الحوثي في قرى بني حسن، ومزارع النسيم والخضراء، ومن قرى جنوب حرض.

وبلغ إجمالي الألغام الحوثية التي انتزعتها وأتلفتها الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة، بعد أن انتزاعها من المناطق المحررة في محافظة حجة حوالي 37 ألف لغم وعبوة، وكان بعضها قد ألحقت أضراراً بالمدنيين وممتلكاتهم.

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