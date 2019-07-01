موقع عبري يكشف سر مقلق لإسرائيل يتغلغل فيهم باسم محمد

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بصورة مكررة سنة بعد سنة، يتصدر اسم "محمد"، قائمة الأسماء الأكثر شيوعا في "إسرائيل"، من ضمن تسميات المواليد الجدد.
وأفاد موقع "إسرائيل بالعربية"، أن 18% من تعداد السكان (داخل الأراضي المحتلة عام 1948) هم من المسلمين.
وأوضح الموقع أن أكثر من مليون ونصف المليون مسلم يعيشون في "إسرائيل".
وكانت سجلات السكان والهجرة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، كشفت أن اسم محمد هو أكثر الأسماء انتشارا خلال السنوات السابقة أيضا.
وبحسب إحصائية للمواليد للعام 2016 في "إسرائيل"، فقد ولد 166450، أما عدد المهاجرين فبلغ 23770، وتزوج في إسرائيل خلال تلك السنة 62821".
ووفق قائمة أكثر الأسماء التي اختارتها العائلات للمواليد للعام 2016، من اليهود والعرب، فقد "كان اسم محمد هو أكثر اسم تم إطلاقه على المواليد الذكور، يليه يوسف".
وأما بالنسبة للمواليد الإناث، فقد أوضحت الصحيفة أن "اسم تمارا هو أكثر الأسماء شيوعا بين المواليد الإناث، يليه مريم، ثم سارة".