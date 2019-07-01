خلية خطيرة تمولها أبوظبي ويقودها قيادي مؤتمري لملاحقة وتصفيات قيادات وطنية داخل اليمن وخارجه .. تفاصيل مخيفة الحرس الإيراني يتوعد : سنستهدف القواعد الأمريكية في الدول العربية المجاورة موقع عبري يكشف سر مقلق لإسرائيل يتغلغل فيهم باسم محمد لماذا ألغت السعودية حفل المغنية نيكي ميناج ؟ ساحر يهدد ماني بالسكتة القلبية حال مشاركته أمام بنين الحكومة تبعث بـ رسالتين مهمتين وتدعو لتدخل عاجل وسريع لإنقاذ هؤلاء أميرة عربية شهير تتعاقد مع شركة أمنية دولية خوفا من اختطافها إلى دبي الشرعية تعلن عن دعم اضافي لليمن بملايين الدولارات وتبشر بمشاريع خاصة ماذا حدث اليوم امام منزل وزير الداخلية اليمني بمحافظة عدن ؟ ردا على احكام الاعدام الحوثية - «هادي» يلوح بخيارات جديدة ويهدد بمحاكمات مماثلة
قالت وسائل إعلام سعودية: إن سبب إلغاء حفل المعنية الأمريكية نيكي ميناج، ضمن فعاليات موسم جدة، الذي تنظمه هيئة الترفيه يعود، "لمخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية".
وقال موقع سبق السعودي، "إن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج، في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال".
ويتناقض هذا الحديث، مع ما صرحت به ميناج نفسها من أن سبب الإلغاء هو "اطّلاعها على المسائل الخاصة بحقوق النساء، ومجتمع المثليين، وحرية التعبير في السعودية".
وقالت ميناج في بيان رسمي صدر عنها، ونشرته شبكة "سي أن أن": "بعد تفكير عميق قررت عدم المضي قدما بالحفل المزمع عقده في فعاليات جدة العالمية، في الوقت الذي كل ما أريده هو تقديم عرضي أمام المعجبين في المملكة العربية السعودية، وبعد تثقيف نفسي أكثر حول المسائل، أؤمن أن من المهم بالنسبة لي إيضاح دعمي لحقوق النساء ومجتمع LGBTQ (مجتمع المثليين ومتحولي الجنس) وحرية التعبير".
ويأتي بيان ميناج، بعد دعوات عديدة كان آخرها من المنظمة الحقوقية غير الربحية HRF، لإلغاء الحفل في السعودية، ونشرت شكرا لها على اتخاذها هذا القرار بإلغاء الحفل، في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "شكرا نيكي ميناج على إلغاء حفلك في السعودية ودعمك حقوق المرأة والـLGBTQ.."