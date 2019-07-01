لماذا ألغت السعودية حفل المغنية نيكي ميناج ؟

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وسائل إعلام سعودية: إن سبب إلغاء حفل المعنية الأمريكية نيكي ميناج، ضمن فعاليات موسم جدة، الذي تنظمه هيئة الترفيه يعود، "لمخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية".

وقال موقع سبق السعودي، "إن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج، في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال".

ويتناقض هذا الحديث، مع ما صرحت به ميناج نفسها من أن سبب الإلغاء هو "اطّلاعها على المسائل الخاصة بحقوق النساء، ومجتمع المثليين، وحرية التعبير في السعودية".

وقالت ميناج في بيان رسمي صدر عنها، ونشرته شبكة "سي أن أن": "بعد تفكير عميق قررت عدم المضي قدما بالحفل المزمع عقده في فعاليات جدة العالمية، في الوقت الذي كل ما أريده هو تقديم عرضي أمام المعجبين في المملكة العربية السعودية، وبعد تثقيف نفسي أكثر حول المسائل، أؤمن أن من المهم بالنسبة لي إيضاح دعمي لحقوق النساء ومجتمع LGBTQ (مجتمع المثليين ومتحولي الجنس) وحرية التعبير".

ويأتي بيان ميناج، بعد دعوات عديدة كان آخرها من المنظمة الحقوقية غير الربحية HRF، لإلغاء الحفل في السعودية، ونشرت شكرا لها على اتخاذها هذا القرار بإلغاء الحفل، في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "شكرا نيكي ميناج على إلغاء حفلك في السعودية ودعمك حقوق المرأة والـLGBTQ.."