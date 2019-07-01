ساحر يهدد ماني بالسكتة القلبية حال مشاركته أمام بنين

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تلقى نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، "ساديو ماني"، تهديدا خطيرا من ساحر بنيني، يتوعده بالتسبب له في أزمة قلبية حال مشاركته في مباراة دور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 بمصر.
وبحسب موقع "24 جور" الفرنسي، فإن الساحر البنيني توعد "ماني" بالإصابة التي قد تتسبب في وفاته، إذا شارك في مباراة السنغال وبنين.
وأوضح الموقع، أن الساحر البنيني نشر تدوينة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قال خلالها: "مشاركة ماني في اللقاء يعني نهاية مسيرته، وبنين ستفوز بهدف من تصويبة بعيدة".
وجاء حديث الساحر بعد أيام من اتهامات جماهير مغربية لأفراد من بنين بقيامهم بطقوس غريبة في مدرج ستاد "السلام"، خلال مواجهة المنتخبين بدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، والتي انتهت بخسارة أسود الأطلس، بركلات الجزاء الترجيحية.
وتلتقى السنغال مع بنين، في دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، على ستاد "الدفاع الجوي"، الأربعاء.