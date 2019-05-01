الشرعية تعلن عن دعم اضافي لليمن بملايين الدولارات وتبشر بمشاريع خاصة

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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قال وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج "إن زيارة قيادات البنك الدولي للعاصمة المؤقتة عدن كانت مثمرة جداً ونتائجها ستظهر على الأرض قريباً"

وأضاف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن تعزيزاً للشراكة بين اليمن والبنك الدولي جاءت الزيارة عالية المستوى متمثلة في المدير التنفيذي للبنك ونائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط والمديرين الإقليميين للعاصمة المؤقتة عدن، وكانت زيارة مثمرة، حيث تم اعتماد 400 مليون دولار إضافية لدعم اليمن، ويعتبر البنك الدولي من الشركاء المانحين الذين لهم تاريخ طويل من العلاقة الوطيدة مع اليمن.

وأشار "تمول مؤسسة التنمية الدولية المنح لليمن منذ 2016، حيث بلغت هذه التمويلات ملياراً و560 مليون دولار، وقد وصل ما قدمه البنك الدولي لليمن حتى الآن إلى مليار و700 مليون دولار، إضافة إلى المنحة التي اعتمدت أخيراً وهي 400 مليون دولار".

وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الجانبين يعكفان حالياً على إعداد مذكرة مشاركة قُطرية جديدة لليمن للعامين 2020 و2021 تهدف إلى الحفاظ على التزام مؤسسة التنمية الدولية بتقديم الخدمات الأساسية للسكان ودعم سبل العيش والأمن الغذائي، خاصة الأشغال كثيفة العمالة، وسبل المعيشة الاقتصادية.

وبحسب الدكتور نجيب فإن "التحويلات النقدية الطارئة شملت تحويلاً إضافياً بمبلغ 140 مليون دولار بالشراكة مع اليونيسيف والتمويل الغذائي الرابع بمبلغ 200 مليون دولار بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة التنمية الدولية جميعها تعمل ضمن الدعم من البنك الدولي".

وقال "العلاقة بين الحكومة والبنك الدولي علاقة جيدة، ولدينا تنسيق مستمر، والأهم هو أن التمويل وصل حتى اليوم إلى مليار و700 مليون دولار، وهناك مباحثات لرفع هذا الدعم والبدء في تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية".