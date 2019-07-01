ردا على احكام الاعدام الحوثية - «هادي» يلوح بخيارات جديدة ويهدد بمحاكمات مماثلة

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 836

دعا رئيس لجنة الأسرى الحكومية رئيس الفريق المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين الشيخ هادي الهيج المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للتدخل الفوري، لإيقاف أحكام الإعدام الحوثية بحق ناشطين.

وقال في تصريح نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» إن الحكومة ستقرر عدم المضي في التفاوض حول هذا الملف، إذا لم يتدخل غريفيث للضغط من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام غير القانونية المتعارضة مع اتفاق السويد.

وأوضح الهيج "أن أي أحكام تصدر ضد ناشطين سياسيين غير قانونية" مشيراً إلى أن هذا التصرف الحوثي قد يدفع الحكومة الشرعية إلى إقامة محاكمات مماثلة لعناصر الجماعة الانقلابية الموجودين في قبضتها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر.

وشدد الهيج على "أن ما صدر من أحكام لهذه المحكمة غير الشرعية بحق الناشطين السياسيين هو تصرف غير قانوني، ويصب في تعليق ملف الأسرى، وصولاً إلى القضاء عليه".

وقال: "إن الحوثيين نسوا أن التوقيع على اتفاق ستوكهولم نص على أن هذا الملف ملف إنساني لا يخضع لأي جوانب سياسية أو عسكرية أو غيرها، بشهادة وإشراف الأمم المتحدة الراعية للاتفاق".

وقال رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين "نصدر هذا النداء بصوت عالٍ ولغة واضحة: إذا لم يكن للمبعوث الأممي ومكتبه موقف ضد هذه التصرفات، فلا ينتظروا منا السير في هذا الملف (ملف الأسرى والمعتقلين)".

وأصدرت ميلشيات الحوثي أمس، أحكاماً غير قانونية، قضت بإعدام 30 ناشطاً يمنياً من المعتقلين في سجون الجماعة منذ سنوات، ولقيت الأحكام الحوثية غضبا حقوقياً، وسط نداءات لتدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الصادرة عن محكمة غير قانونية.