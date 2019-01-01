سجل إجرامي لمليشيا الحوثي في قمع المرأة اليمنية

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشف تحالف حقوقي يمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، عن سجل إجرامي لمليشيا الحوثي الانقلابية في قمع المرأة اليمنية منذ 2014، والذي أسفر عن مقتل 815 امرأة واعتقال 303 بمختلف المحافظات.

وفي ندوة نظمها التحالف على هامش انعقاد الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، استعرض "تحالف رصد" (ائتلاف منظمات يمنية)، قائمة الانتهاكات التي طالت النساء والمنظمات المحلية والدولية وحرية الرأي في اليمن منذ سبتمبر 2014 وحتى يونيو 2019.

وأشارت الحقوقية اليمنية أروى الخطابي في ورقتها بعنوان (العنف والتمييز ضد المرأة) إلى أن النساء تعرضن على يد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقتل بالرصاص الحي، والقنص، والألغام، والاعتقال، والتحرش، والاعتداء الجنسي، والاغتصاب، والضرب، والركل، والصعق بالكهرباء، والانتحار في سجون المليشيا، والحرمان من العائل، وانتزاع أولادهن، وكذا حرمانهن من التعليم، والعديد من الانتهاكات الجسيمة الأخرى.

وأضافت أنه بحسب تحالف "رصد" فقد بلغ عدد القتلى من النساء 815 في مختلف المحافظات خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى مايو 2019 المنصرم، إلى جانب إصابة نحو 1752 امرأة.

وذكرت أن عدد حالات الاعتقال والإخفاء القسري ضد النساء من قبل المليشيا الحوثية في الفترة ذاتها بلغ 303 حالات، تصدرت العاصمة صنعاء القائمة بـ204 حالات، تلتها محافظات: ذمار بـ19 حالة وصنعاء 14 والحديدة 13 حالة وحجة 9 حالات.

وأوضحت الخطابي أن المليشيا اعتقلت مئات النساء بدون أوامر من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، وأن الاتهامات الموجهة لهن أغلبها مفبركة، حيث يتم اعتقالهن إما من المنازل أو الأماكن العامة والوظائف والمواصلات، ويتم وضعهن في معتقلات غير رسمية وغير قانونية.

وقالت إن بعض المعتقلات مخفيات قسريا، ولا أحد يعرف عنهن أي معلومات، ولا يسمح بزيارتهن أو الاتصال بهن.

وطالبت الخطابي المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق سراح المعتقلات في السجون والتوقف عن تعذيبهن.