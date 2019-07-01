انتصار جديد للجيش بـ«صعدة»وصيد ثمين بعد عملية رصد دقيقة

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أعلن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، عن إحراز تقدم جديد في مديرية باقم شمال محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية.
وذكر موقع الجيش أن قوات اللواء الثالث حرس حدود، تمكنت من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاه الشمال الغربي، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي.
المواجهات أسفرت عن مقتل 23 عنصرا من الميليشيات الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
كما استعادت قوات الجيش خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
ودمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء بعدد من الغارات غرف اتصالات عسكرية متطورة بمديرية كتاف محافظة صعدة كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية في اتصالاتها الميدانية والسيطرة والتحكم في مسرح العمليات القتالية.
وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف، أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير غرفة اتصالات متطورة في مركز مديرية كتاف والثانية فوق مرتفعات جبال العشة والثالثة في قرية حمدات بمحيط مركز المديرية، لافتا إلى أن هذه الغارات أدت إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات كانت تتواجد داخل المباني المستهدفة.
وأكد أن تدمير هذه الغرف المستخدمة في الاتصالات العسكرية للميليشيات يأتي بعد عملية رصد دقيقة للمواقع المذكورة.