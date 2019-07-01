الإفراج عن داعية سعودي بعد 11 عاما

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أفرجت السلطات السعودية عن داعية مسنّ، كانت اعتقلته قبل 11 سنة.
ونشرت حسابات معنية بالمعتقلين صورة تظهر الشيخ محمد الصقعبي وهو على كرسي متحرك، ويبدو عليه عدم القدرة على التحكم بحركته.
وكانت حسابات حذرت قبل أسابيع من أن أي تأخير في الإفراج عن الصقعبي قد يهدد خطرا على حياته، لا سيما أنه تجاوز الـ87 من عمره.