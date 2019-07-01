أول تحرك حكومي لإنقاذ حياة 30 مختطفاً من الإعدام

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طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 م المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة 30 مختطفاً لدى مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يواجهون أحكاماً بالإعدام خلال 15 يوماً.
واستنكر رئيس الوزراء في تغريدة على صفحته في تويتر أحكام الإعدام التي أصدرتها المليشيات بعد محاكمة صورية هزلية بتهم باطلة من قبل محكمة منعدمة الولاية.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية أصدرت اليوم الثلاثاء حكماً بالإعدام لـ30 مختطفاً، اختطفتهم من منازلهم ومقرات اعمالهم، ووجهت لهم تهم كيدية وملفقة.