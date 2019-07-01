قيادي حوثي بارز مع 12 من مرافقيه في قبضة قوات «الجيش»

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لقي 20 عنصرا حوثيا بينهم قيادي بارز مصرعهم اليوم 9 يوليو 2019 م ، وأسر 13 آخرين في مواجهات مع الجيش الوطني بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقال موقع الجيش"سبتمبر نت" إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه منطقتي "باب غلق وشخب" بمديرية قعطبة.
وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 حوثيا بينهم قيادي بارز يدعى "أبو محمد السفياني" وجرح آخرون، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاح 23.
وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل أخرى للمليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب جبهة حجر.
في السياق تمكنت قوات الجيش من أسر القيادي الحوثي البارز المدعو "ابو قاسم عادل أحمد العباد" و12 من مرافقيه في منطقة شخب غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وأوضح أن عملية أسر المدعو أبو قاسم ومرافقيه تمت خلال تعزيزات قتالية كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيا بحبيل الكلب.
ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني استعادت أسلحة وذخائر ضمن تعزيزات كانت على متن الطقم الذي كان يقل القيادي ومرافقيه.