المؤتمر يعلن تأييد آجراءات سلطات مأرب ويدعو قيادة ”الشرعية“ لانصاف المحافظة

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، الثلاثاء 9 يوليو/تموز، تأييده لخطوات اجراءات السلطة المحلية برئاسة المحافظ سلطان العراده في اتخاذ كافة السبل والتدابير في التعامل مع الجماعة الخارجة عن النظام والقانون، والتزامها بالقواعد القانونية في ملاحقة المطلوبين.

واعتبر فرع المؤتمر في بيان وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، الحملة الاعلامية التي استهدفت مأرب عقب الحملة الامنية الأخيرة ”امتدادا للإنقلاب ومشاريعه التخريبية وسعيا لزعزعة الأمن والإستقرار وإشاعة الفوضى خدمة للإنقلاب الكهنوتي وإطالة أمده من خلال خلق بؤر داخل المناطق المحررة“.

ودعا البيان القيادة السياسية الى النظر لأبناء مارب بعين الإنصاف ومعالجة ما امكن من صدوع عقود طويلة من التهميش المتعمد.

نص البيان:

و جئت من سـبأٍ أشـدو بقافـيتي

أُهـيم وجداً بذاتِ الرّونقِ الحسنِ

وهبتُها الروحَ و استرخصتُها ثمناً

لأجلها يرخصُ الغالي في الثّمنِ

لهوتُ دهراً طويلاً في مفاتنِها

و استقبلتني بحضنٍ دافئٍ مرنِ.

تابعت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مارب كافة التطورات والأحداث على كافة المستويات والتطورات ووقفت على الأحداث الاخيره التي طرئة بأطراف مدينة مأرب خلال الأيام القليله الماضيه والتي أشعل فتيلها استهداف طقم عسكري يتبع قوات الأمن الخاصه اثناء تواجده في خط مفرق السد اثناء تأدية مهامه والذي اقدمت عصابه خارجه عن القانون بأطلاق وابل من الرصاص على الجنود الذين كانو على متن الطقم مما اسفر عن استشهاد جنديين واصابة اخرين تم ملاحقتهم وإصدار إجراءات قضائيه ضبطيه لظبط الجناه والتي آلت بالفشل، تسارعت الأحداث في تنفيذ الأوامر الظبطيه الصادره من النيابه العامه الي تصعيد"

اعتبرناها امتدادا للإنقلاب ومشاريعه التخريبية وسعيا لزعزعة الأمن والإستقرار وإشاعة الفوضى خدمة للإنقلاب الكهنوتي وإطالة أمده من خلال خلق بؤر داخل المناطق المحررة.

وإنطلاقا من ايماننا الراسخ بأن دحر الإنقلاب وتحرير كل شبر في الوطن هو المقدمة للنتائج المنشودة في الدولة الإتحادية الضامن الحقيقي للبناء والتنمية والعدل في السلطة والثروة.

وعليه فإننا :

- نؤيد الخطوات التي اتبعتها السلطة المحلية برئاسة ابنها البار اللواء سلطان بن علي العراده محافظ المحافظه في اتخاذ كافة السبل والتدابير في التعامل مع الجماعة الخارجة عن النظام والقانون ،والتزامها بالقواعد القانونية في ملاحقة المطلوبين .

-نؤكد ان محافظة مأرب الأبية التي كانت عصية على مليشيات الإنقلاب في بدايتها فإنها الآن اكثر قوة من ان تنالها عناصر تخريبية او خلايا مندسة وستظل كذلك كما عهدناها برجالها الابطال الميامين.

-نعزي اسر الشهداء الذين قضوا في مهمتهم الأمنية الوطنية النبيلة ،ونسأل المولى عز وجل لهم المغفرة ، وللجرحى الشفاء العاجل

-نثمن عاليا الدور البطولي لأبناء محافظة مارب وكافة المحافظات في الجيش والأمن بمختلف المحاور والجبهات وتضحياتهم ونضالاتهم في سبيل دحر الإنقلاب الحوثي الكهنوتي وندعوهم للمزيد من الإحتشاد والثبات وان النصر لقريب ،ونؤكد بأن هذه التضحيات دليل ساطع على نزوع ابناء هذه المحافظة المعطاءة للدولة كمنجاة لليمنيين من مشاريع التشرذم والتشظي المعطلة للتنمية والبناء ،

-ندعو القيادة السياسية الى النظر لأبناء مارب بعين الإنصاف ومعالجة ما امكن من صدوع عقود طويلة من التهميش المتعمد.

-نجدد التأكيد على موقفنا الثابت المساند للشرعية ممثلتا بفخامة رئيس الجمهوريه المناظل المشير عبدربه منصور هادي في تحرير كامل الوطن والمضي صوب الدولة الإتحادية الديمقراطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الحل المثالي الكفيل بإنهاء الصراعات.

-يدعو المؤتمر الشعبي العام بمارب كافة المكونات المحليه الي ضرورة الشراكه الحقيقيه التي تزيد من الحمه والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتهيب بالجميع الإبتعاد عن التناقضات الثانوية ،والإصطفاف في سبيل استعادة الدولة ،وسد كل الشقوق التي يسعى الإنقلاب الكهنوتي لإستثمارها من خلال خلق الصراعات في وسائل الإعلام المختلفه لخلق تصدع في الصف الجمهوري

-نتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السياسية وحكومة الشرعية على الإهتمام الذي ابدته تجاه مارب وحرصها على الأمن والإستقرار ".

-نثمن عاليا دور التحالف العربي بقيادة المملكه العربيه السعوديه ودولة الإمارات العربيه المتحده وكافة الدول المشاركه في تحالف استعادة الشرعيه وذالك لما يقدموه من دعم ومسانده في سبيل استعادة الجمهوريه ودحر مليشيات الحوثي الارهابيه.

صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مارب

الاثنين الموافق 8/7/2019