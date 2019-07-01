منظمة العفو الدولية: إعدام الحوثيين لـ30 معارضا استهزاء بالعدالة

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اعتبرت منظمة العفو الدولية، الأحكام الحوثية التي صدرت اليوم الثلاثاء، بإعدام 30 أكاديميا وناشطا سياسيا مختطفين لديها بأنها "استهزاء بالعدالة".



وقالت المنظمة في بيان لها قبل قليل، إن أحكام الإعدام التي صدرت اليوم بحق ثلاثين أكاديمياً ومعارضاً سياسياً في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.



وأضافت:"مع استمرار النزاع المسلح والدامي في اليمن، تأتي أحكام الإعدام اليوم على يد سلطة الأمر الواقع الحوثية ضد الأكاديميين والمعارضين السياسيين كجزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء".



ودعت العفو الدولية، من أسمتها بـ"سلطات الأمر الواقع" الحوثية في صنعاء إلى إلغاء تلك الأحكام الجائرة والقاسية وإلى الإفراج عن الرجال الثلاثين فوراً.



وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، أصدرت اليوم أحكاما بالإعدام بحق 30ناشطا سياسيا في حزب الإصلاح بعد ثلاث سنوات من اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، في محاكمة وصفت بالهزلية من محاكمة منعدمة الولاية.



يشار إلى أن المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب -ينتمي معظمهم إلى حزب الإصلاح-، تختطفهم ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ نحو أربع سنوات في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.