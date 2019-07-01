التحالف يشن غارات جوية مكثفة ضد «الحوثيين» - المواقع المستهدفة متحديا الجهات القانونية...”العرادة“ يخرج عن صمته بتصريح ناري كشف فيه الحقيقة وأزاح الستار عن ”كذابو الشرعية“ أحزاب ”الاصلاح“ و”الناصري“ و”الاشتراكي“ تعلن مواقفها من الأحداث الأخيرة التي شهدتها ”مأرب“ وتكشف حقيقة ما حصل مليشيا الحوثي تعرض على السعودية تزويدها بالأسلحة 3 مخاطر محدقة.. الأسباب الحقيقية لانسحاب القوات الإماراتية من اليمن دولة عربية تكشف عن أرقام مخيفة لحالات الطلاق في مجتمعاتها ”غريفيث“ يؤكد اعتماده على ”واشنطن“ في دعمه لحل الأزمة اليمنية لماذا عادت خدمة الإنترنت إلى السودان ؟ شاهد أول ظهور لإعلامية مصرية بعد أنباء عن تساقط لحم وجهها ملكة شهيرة جدا .. متى ستتخلى عن صلاحياتها ولمن ؟
استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء 9 يوليو2019 م ، بعدة غارات جوية تجمعات ومواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الإنقلابية في مديريتي عبس ومستبأ شمال محافظة حجة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية تجمعات لعناصر المليشيات في شمال قرية الحمراء التابعة لمديرية مستبأ وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات.
وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف نفذت صباح اليوم عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للمليشيات في مزارع الجر غرب مديرية عبس واسفرت عن تدمير آليتين قتالية ودراجات نارية.
وكانت مقاتلات التحالف قد تمكنت يوم أمس من تدمير منصات إطلاق للصواريخ في مزارع الجر ومنطقة بحيص الساحلية.