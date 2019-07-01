التحالف يشن غارات جوية مكثفة ضد «الحوثيين» - المواقع المستهدفة

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء 9 يوليو2019 م ، بعدة غارات جوية تجمعات ومواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الإنقلابية في مديريتي عبس ومستبأ شمال محافظة حجة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية تجمعات لعناصر المليشيات في شمال قرية الحمراء التابعة لمديرية مستبأ وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات.

وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف نفذت صباح اليوم عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للمليشيات في مزارع الجر غرب مديرية عبس واسفرت عن تدمير آليتين قتالية ودراجات نارية.

وكانت مقاتلات التحالف قد تمكنت يوم أمس من تدمير منصات إطلاق للصواريخ في مزارع الجر ومنطقة بحيص الساحلية.