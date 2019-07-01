مليشيا الحوثي تعرض على السعودية تزويدها بالأسلحة

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 9 يوليو/تموز، تصدير السلاح الذي تصنعه للسعودية بعد أن "أثبتت الأسلحة الأمريكية فشلها أمام صواريخها“.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن نائب المتحدث باسم المليشيا "عزيز راشد"، قوله: "نحن مستعدون لتزويد السعودية بالسلاح، فالأسلحة الأمريكية أثبتت فشلها أمام الصواريخ اليمنية“.

وأضاف ”وبالتالي على السعودية أن تبحث على مثل هذه الصواريخ (اليمنية) بدل منظومات الصواريخ الأمريكية. لذا عليها أن توقف العدوان وأن تشتري السلاح من اليمن الذي قد يفيدها في أي اعتداء خارجي".

وأكد المتحدث باسم "الحوثيين" بلوغ قواتهم مرحلة متطورة في تصنيع الأسلحة الاستراتيجية التي بوسعها التفوق على منظومة "باتريوت" الأمريكية، حسب قوله.

وتتهم السعودية إيران بتزويد "الحوثيين" مؤخرا بأسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران، فيما كثف "الحوثيون" هجماتهم بصواريخ وطائرات من دون طيار عبر الحدود السعودية في الأسابيع الأخيرة.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين "الحوثيين" والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تصاعدت حدته مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة.