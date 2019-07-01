”غريفيث“ يؤكد اعتماده على ”واشنطن“ في دعمه لحل الأزمة اليمنية

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز، عن زيارة إلى واشنطن تستمر لمدة يومين.

وأوضح ”غريفيث“ في بيان له أنه سيجتمع بمسؤولين أمريكيين لمناقشة الوضع في اليمن.

وأشار إلى أنه يعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لدفع عملية السلام قدماً ووضع حد للنزاع في اليمن.

وكان غريفيث قد قام الأسبوع الماضي، بجولة شملت روسيا والإمارات وسلطنة عمان، ضمن المساعي التي يجريها لاستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، بعد شهرين من توقف تحركاته.