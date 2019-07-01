إعلامية لبنانية تتعرض لموقف محرج جدا في وضح النهار

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تعرضت الإعلامية اللبنانية ريمال نعمة للتحرش من قبل عامل توصيلات أمام منزلها في منطقة الحازمية بجبل لبنان.
ونشرت نعمة، التي تقدم برنامج منوعات عبر قناة "OTV" اللبنانية منشورا عبر "فيسبوك"، تشرح فيه كيف أن شابا ادعى أنه عامل توصيلات، حاول الاعتداء عليها عندما دخلت إلى باب البناية حيث تسكن، مؤكدة أنها ردت عليه "بلكمات متكررة على وجهه وأماكن أخرى حساسة".