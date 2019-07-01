المخلافي فار من وجه العدالة ومطلوب امنيا وحملة تتحرك للقبض عليه

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اكد الاعلام الامني التابع لشرطة محافظة تعز اليوم الثلاثاء ان الحملة الأمنية مستمرة في ملاحقة عناصر خارجة عن القانون شمال المدينة.

وقال في بلاغ صحفي اطلع عليه (مأرب برس) : «تواصل حملة أمنية شمال مدينة تعز ،منذ صباح اليوم، ملاحقة مطلوبين أمنيا وعناصر فارّة من وجه العدالة».

وأكد مصدر أمني أن الحملة مستمرة في ملاحقة الخارجين عن القانون في أحياء شمال المدينة، وقد اشتبكت معهم في حي المسبح وجولة سنان، مشيرا إلى تشكيل الحملة من وحدات الأمن وشرطة الدوريات والشرطة العسكرية.

وقال المصدر أن عناصر خارجة عن القانون يقودها الفار ّ من وجه العدالة والمطلوب امنيا المدعو/ غزوان المخلافي نصبت كمينا لموكب مدير عام شرطة المحافظة، تمكنت الحراسة الأمنية من التعامل معها بحزم وإحراق مركبات كان يستقلها المسلحون، خلال الاشتباك.

وشدد المصدر الأمني على أن القوات الأمنية عازمة على ضبط جميع العناصر الملطوبة والخارجة عن القانون، ولن تتهاون في استخدام القوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة، ومواجهة القوات الأمنية.