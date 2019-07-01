الحوثي والامارات والقرار المفاجئ الذي نال إعجاب قائد المليشيات

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اشاد القيادي الانقلابي، محمد علي الحوثي ، بقرار الإمارات تخفيض قواتها المشاركة في التحالف العسكري العربي في اليمن.

وقال القيادي الحوثي وهو يشغل منصب رئيس ماتسمى اللجنة الثورية العليا لدى المليشيات وعضو في المجلس السياسي ، في تغريدة على حسابه في “تويتر” : «ندعو دول العدوان ( التحالف العربي ) لإعلان الانسحاب من اليمن فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي». حسب تعبيره

واعتبر الحوثي أن قرار الامارات بالانسحاب من اليمن هو القرار المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات.

وكان مسؤولون إماراتيون اكدوا امس لوكالة الانباء الفرنسية خفض التواجد العسكري لبلادهم في اليمن، موضحين في الوقت ذاته استمرار المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية.

وتشارك الامارات ضمن تحالف عربي تقوده السعودية منذ منذ 26 آذار/مارس 2015، لدعم الرئيس هادي وحكومته الشرعية لاستعادة حكم البلاد بعد انقلاب الحوثيين على السلطة وسيطرتهم على العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014م.

وأعلن مسؤول إماراتي، أمس الاثنين، البدء في خطة لإعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن، لأسباب "استراتيجية وتكتيكية"، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قولَه: إن مشاركة الإمارات مستمرةٌ في اليمن، وإن ما يجري حالياً هو عملية انتشار سبق أن تمَّ التباحث مع السعودية بشأن تنفيذها منذ أكثرَ من عام.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على الانتقال من الاستراتيجية العسكرية إلى خطّةٍ تهدف للوصول إلى السلام .