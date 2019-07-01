الحوثي يحكم بإعدام 30 مختطفا وبراءة 6 - مأرب برس ينشر الاسماء

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اصدرت محكمة حوثية في صنعاء الثلاثاء، أحكاما بإعدام ٣٠ معتقلا تعسفيا منهم الدكتور /يوسف البواب، وبراءة ٦ معتقلين ، في القضية المعروفة بـ محاكمة الـ36.

وقالت مصادر مأرب برس ان المعتقلين رددوا النشيد الجمهوري قبل الحكم وبعده .

وفيما يلي ينشر مأرب برس اسماء الـ36 مختطفا الذين صدر حكم بالاعدام لـ 30 وبراءة 6 منهم:

1. نبيل علي راشد العنسي

2. عبدالله علي حسين المسوري

3. صدام حسين الروحاني

4. يوسف صالح علي البواب

5. عبدالعزيز أحمد محمد الحكمي

6. عثمان عبده حزام النويره

7. صدام محمد محمد علي دخان

8. محمد صالح أحمد مياس

9. حسام عبد الولي المعلمي

10. محمد عبدالوهاب محمد الحداد

11. همدان محمد محمد الضيفي

12. محمد يحيى محمد العكيري

13. نصر محمد السلامي

14. سعد حسن محمد النزيلي

15. وليد قاسم الزين

16. خالد داوود النهاري

17. معاذ أحمد عبد الوهاب نعمان

18. قابوس يوسف حيدر الشامي

19. يونس سنان قائد الجرادي

20. محمد عبده علي الرياشي

21. محمد ابراهيم الاهدل

22. رائد محمد الرميش

23. يوسف الحوري

24. ماجد صالح أحمد

25. عزام عبدالغني الضبيبي

26. مفضل محمد ادهم الشرفي

27. عبدالله محمد غالب

28. يوسف احمد ناصر الكميم

29. محمد حزام احمد اليمني

30. رأفت أمين الحميري

كما حكمت المحكمة ببراءة 6 معتقلين كانت النيابة قد وجهت لهم تهم بافعال ارتكبت في 2016 بينما كانوا معتقلين منذ عام 2015م الامر الذي وضع القاضي في موقف محرج وحكم ببراءتهم .

وهم التالية اسمائهم :

1. محمدالشيبري

2. محمدعشال

3. بشيرفرحان

4. نجم الدين الذيب

5. عبدالله عبدالباسط الشامي

6. محمدالجوفي