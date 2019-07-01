الحوثيون يفجرون 76 مسجدا 200 مليون يورو تكلفة ذهاب نيمار إلى برشلونة احذر ..تطبيقات أندرويد تسرق بياناتك سجون الانقلاب الحوثي.. غرف الموت المغلقة لليمنيين مسؤول إماراتي يكشف اسباب انسحاب قوات بلاده من اليمن الحوثي يحاكم نواب الشرعية الأمم المتحدة تحذر من عودة تفشي الكوليرا في اليمن هكذا يستغل الحوثي حراك المصارف لتقويض السياسة النقدية بهذه الكلمات علق محمد صلاح على خروج مصر من أمم إفريقيا حقيقة إسقاط التحالف لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بإتجاه المملكة
كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، عن جانب من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المساجد ودور القرآن والعبادة، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام ٢٠١٤م.
وقال عطية، في تصريح صحافي، إن الانتهاكات الحوثية تنوعت بين تفجير المساجد ونسفها بالكامل وأخرى حولتها إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري، وكذلك مساجد جعلت منها مجالس لتناول القات وإقامة المهرجانات والفعاليات الطائفية.
وأكد أن المساجد التي تم تفجيرها بلغت ما يقارب 76 جامعا، في تعمد واضح من هذه الميليشيات وفي استفزاز واضح لمشاعر الناس من خلال تدمير المقدسات الدينية.