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200 مليون يورو تكلفة ذهاب نيمار إلى برشلونة

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات عملية رحيل اللاعب البرازيلي نيمار جونيور عن باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقد أعترف ليوناردو ، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ، في مقابلة حصرية مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية ، مساء الاثنين ، بأن نيمار يريد مغادرة النادي الفرنسي ، وأن هناك إتصالات رسمية بالفعل مع برشلونة.

وقال الإعلامي بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية لويس فيكس: باريس سان جيرمان سوف يوافق على بيع نيمار، ولكن لا يعرفون ما إذا كان برشلونة مهتمًا حقًا بضمه.

وأضاف: باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار على الأقل مقابل 200 مليون يورو.

تجدر الإشارة أنه كان على نيمار العودة إلى باريس يوم الاثنين لاستئناف التدريبات مع العملاق الباريسي استعدادًا للموسم الجديد ، لكنه تغيب دون إذن مسبق من النادي.

وقال باريس سان جيرمان في بيانًا رسميًا عبر موقعه على الإنترنت: يستنكر باريس سان جيرمان هذا الموقف ، وسيتخذ النادي التدابير المناسبة الناتجة عنه.


ثم صرح والد نيمار لشبكة فوكس سبورت البرازيلية: سبب الغياب معروف ومحدد منذ عام ، لدينا جداول أعمال تجارية ومؤسسية ، وبعد ذلك سيكون نيمار يوم 15 يوليو في باريس، الإجراءات التي يقوم بها مؤسسة نيمار منذ خمس سنوات حتى الآن ، شارك باريس سان جيرمان ، بحضور الرئيس ناصر الخليفي ، شخصياً في هذه المؤتمرات ، لذلك لا أستطيع أن أفهم سبب هذا البيان ، وبالطبع فقد غضبنا ، لأن ‘‘باريس سان جيرمان‘‘ كان دائمًا على دراية بالوضع.

وأضاف: لا جدال في الأمر، وباريس سان جيرمان يعرف كافة التفاصيل ، نيمار لا يتمرد ، وهو يتواجد في البرازيل ، ومرتبط بحدث ترويجي في ساو باولو يومي 12 و13 يوليو من هذا الشهر.

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