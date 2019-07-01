بهذه الكلمات علق محمد صلاح على خروج مصر من أمم إفريقيا حقيقة إسقاط التحالف لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بإتجاه المملكة موقع أمريكي يكشف دلالات انسحاب قوات الإمارات من «اليمـن» تحذير من خطر يهدد 800 مليون مستخدم للإنترنت قتل زوجته وشقيقها وأصاب ابنته.. تفاصيل جريمة بشعة اهتز لها الضمير اليمني مسؤول بارز في «الشرعية»يؤكد وجود خطران يحدقان بالامن القومي اليمني والسعودي تركيا.. استقالة أحد مؤسسي حزب اردوغان أمنية «مأرب» تنشر حصيلة التحقيقات الأولية بشأن أحداث المحافظة وتكشف عن من يقف وراء العناصر التخريبية صحيفة تتحدث عن أسبوع مزعج لحكام الإمارات ناطق عسكري يتحدث عن سبب تحول العمليات العسكرية لـ«ألوية العمالقة» من الهجوم الى الدفاع
قال لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إن خروج المنتخب المصري من منافسات كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا أصابه بحزن كبير.
وغرد صلاح عبر حسابه في موقع "تويتر": "حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية، وكان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية".
وأضاف صلاح "الجماهير لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم، وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".
وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا بالخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا 0-1 في الدور ثمن النهائي باستاد القاهرة الدولي.