حقيقة إسقاط التحالف لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بإتجاه المملكة

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت، مساء اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها .

وأكد العقيد المالكي إستمرار التحالف العربي بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.