موقع أمريكي يكشف دلالات انسحاب قوات الإمارات من «اليمـن»

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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نشر موقع "لوب لوغ" الأمريكي مقالا للكاتب جيمس دوروسي اليوم الاثنين، قال فيه إن قيام دولة الإمارات بسحب معظم قواتها من اليمن يسلط الضوء على الحقائق الصعبة الكامنة وراء الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.

وعزا دوروسي، في المقال "، تراجع التواجد العسكري للإمارات في اليمن إلى عدة أسباب من بينها أن الإمارات تستعد لاحتمال مواجهة عسكرية أمريكية مع إيران يمكن أن تظهر فيها الإمارات والسعودية كقوات قتال رئيسية، فضلا عن الاختلافات الطفيفة القائمة في مقاربات الرياض وأبو ظبي تجاه اليمن.

وأضاف: "كما أن الانسحاب يسلط الضوء على اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الطويل الأمد بمكانتها الدولية وسط انتقاد متزايد للخسائر المدنية للحرب ، فضلاً عن اعترافها بأن الدعم الذي لا شك فيه من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا يكون كافياً لحماية حلفائها من أضرار كبيرة في السمعة".

ويرى دوروسي، أن الانسحاب يعكس تصميم الإمارات في الإصرار على سياستها في مواجهة إيران والإسلام السياسي المتمثل في دعمها للجنرال الليبي الأسبق خليفة حفتر والمجلس العسكري الانتقالي في السودان ورئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي.

وأوضح، أن الانسحاب الإماراتي من اليمن لن يكون بنسبة 100 بالمئة، مؤكدا أن الإمارات ستحتفتظ بقاعدة المكلا لعمليات مكافحة الإرهاب، وراءها القوات المحلية المدربة الإماراتية والتي ستواصل تقديم عطاءاتها.

وتابع قائلا: "إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بسياسات حازمة تهدف إلى ضمان استمرار الدولة الصغيرة في الثقل فوق وزنها واضح أيضًا في صيانتها لسلسلة من منشآت الموانئ العسكرية والتجارية في اليمن، وعلى الشاطئ الأفريقي للبحر الأحمر، وفي القرن الأفريقي وكذلك خطها المتشدد نحو قطر والتنافس مع تركيا".

وقال مسؤول إماراتي كبير، اليوم الاثنين، إنّ دولة الإمارات تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن ما سماها "خطة إعادة انتشار لأسباب استراتيجية وتكتيكية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن هويته أن "أبوظبي تعمل على الانتقال من استراتيجية عسكرية إلى خطة تقوم على تحقيق السلام أوّلا"، وفق تعبيره.

وأضاف: "هناك انخفاض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (غربا) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى"، متابعا: "الأمر يتعلّق بالانتقال من (...) استراتيجيه القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا".